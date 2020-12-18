Совет Республики одобрил проекты новых КоАП и ПИКоАП

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, новые проекты КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности.

Основной новеллой кодексов прежде всего является их профилактическая и предупредительная направленность.

"Вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Происходит градация административных правонарушений на три категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения. Таким образом, вводится такой порядок, при котором возможно освобождение от административной ответственности лица, которое совершило административный проступок, и ему будет объявляться предупреждение, которое уже не будет являться административным взысканием", - отметил директор центра.

По его словам, из административного кодекса исключается 110 ныне действующих норм. "В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения. Таким образом, административное законодательство, учитывая сложившиеся правовые отношения в сфере административной ответственности, будет соответствовать запросам населения на предупреждение прежде всего административных правонарушений и их профилактику", - добавил Вадим Ипатов.

Кроме того, Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

"Изменения подразумевают под собой исключение из уголовного законодательства тех норм, которые на практике показали свою нежизнеспособность. Из уголовного кодекса предполагается исключить семь составов, поскольку ответственность по ним наступала только после совершения административного правонарушения. Разработчики и правоприменители пришли к выводу, что эти семь составов нет необходимости оставлять в уголовном законе, поскольку достаточно и административной ответственности. Кроме того, ряд составов переходит в категорию частно-публичного обвинения, которые будут возбуждаться только по требованию потерпевшего. Ряд составов из формальных будут переводиться в материальные", - добавил Вадим Ипатов.-0-