Сенаторы одобрили законопроект об изменении законов по вопросам СМИ

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект об изменении законов по вопросам средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практика применения законодательства о средствах массовой информации показала, что у нас есть определенные пробелы, которыми, к сожалению, пользовались наши недобросовестные коллеги. Изменения, которые сегодня были приняты членами Совета Республики, как раз таки направлены на ликвидацию этих пробелов или узких мест в законодательстве", - сказал министр информации Владимир Перцов.

По его словам, законопроект направлен на противодействие распространению фейковой информации и введение ответственности журналиста за ее распространение.

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