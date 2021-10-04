Сенаторы поддержали приостановление соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", передает корреспондент БЕЛТА.

Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Беларуси, и предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.

"Мы заранее уведомили ЕС, что со стороны Беларуси будут приниматься определенные шаги. Этим документом предусмотрены обязательства как Беларуси, так и ЕС. Чтобы не было никаких вопросов к нашей стране, мы уведомили, что приостанавливаем действие этого соглашения. Так, как со стороны Европейского союза оно не исполняется с августа 2020 года. Поэтому на сегодняшний день мы приняли такое решение, и сделали это честно и законно", - сказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

Соглашение подписано 8 января 2020 года в Брюсселе для определения порядка передачи и принятия лиц, находящихся на территории нашей страны и государств - членов ЕС в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ ратифицирован Беларусью 9 апреля 2020 года и вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Согласно п.6 ст.23 соглашения каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону после предварительных консультаций в Совместном комитете по реадмиссии. Приостановление вступает в силу на второй день, следующий за днем такого уведомления. На период приостановления действия соглашения приостанавливается исчисление двухгодичного периода, предусмотренного в п.3 ст.23 соглашения для начала применения обязательств по реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства.

Вместе с тем приостановление действия соглашения не препятствует возможности ведения Республикой Беларусь параллельно переговорного процесса по заключению двусторонних договоров или достижению договоренностей о реадмиссии лиц с отдельными государствами-членами в случае обоюдной заинтересованности.

"Принятие законопроекта "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения" не повлечет негативных последствий финансового и экономического характера. Я думаю, эта мера временная и действие соглашения будет возобновлено после нормализации двусторонних отношений, - добавил министр. - Мы готовы к общению, готовы возобновить это соглашение, если этого захотят наши соседи по ЕС. Мы готовы работать, мы открыты. Но хотим, чтобы было взаимоуважение. К сожалению, со стороны ЕС мы этого не видим".-0-