Сенаторы и депутаты одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"Инициатива о внесении изменений была выражена в обращении депутатского корпуса к главе государства о необходимости внесения изменений в действующую редакцию Конституции о введении единого дня голосования. Эта инициатива вызрела посредством проведения диалоговых площадок, обращений в общественные приемные граждан, письменных обращений", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.
По его словам, введение единого дня голосования удобно для избирателей и выгодно для государства с финансовой точки зрения. "Поскольку любая электоральная кампания затратная по своей сути, - отметил сенатор. - Президент поддержал инициативу депутатского корпуса, формализация этой инициативы произошла в рамках весенней сессии. 25 июня был принят проект закона о внесении изменений в Конституцию, в соответствии с которыми вводился единый день голосования и соответственно продлевались полномочия депутатов местных Советов депутатов до проведения выборов в Национальное собрание восьмого созыва. То есть это конец 2023 года".
Сергей Сивец подчеркнул, согласно требованиям действующей нормы ст.138 Конституции необходимо двукратное рассмотрение проектов изменений и дополнений в Конституцию с промежутком не менее чем 3 месяца между рассмотрениями. Это позволило парламентариям еще раз досконально рассмотреть предлагаемые новации и обсудить их во время встреч с гражданами. Сенатор во время встреч в трудовых коллективах акцентировал внимание на этой новации. "И я не нашел ни одного голоса против со стороны граждан, ни одного возражения, - сказал он. - Этот институт воспринят обществом и пойдет на пользу развитию общества и государства".-0-
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