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14:59 Сенаторы и депутаты одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси Общество
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04 октября 2021, 14:59

Сенаторы и депутаты одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
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Депутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси
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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции БеларусиДепутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси
27 мая Президентом Беларуси в соответствии с ч.1 ст.99 и ст.138 Конституции Беларуси в Палату представителей внесен проект закона "Об изменении Конституции Республики Беларусь".

"Инициатива о внесении изменений была выражена в обращении депутатского корпуса к главе государства о необходимости внесения изменений в действующую редакцию Конституции о введении единого дня голосования. Эта инициатива вызрела посредством проведения диалоговых площадок, обращений в общественные приемные граждан, письменных обращений", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

По его словам, введение единого дня голосования удобно для избирателей и выгодно для государства с финансовой точки зрения. "Поскольку любая электоральная кампания затратная по своей сути, - отметил сенатор. - Президент поддержал инициативу депутатского корпуса, формализация этой инициативы произошла в рамках весенней сессии. 25 июня был принят проект закона о внесении изменений в Конституцию, в соответствии с которыми вводился единый день голосования и соответственно продлевались полномочия депутатов местных Советов депутатов до проведения выборов в Национальное собрание восьмого созыва. То есть это конец 2023 года".

Сергей Сивец подчеркнул, согласно требованиям действующей нормы ст.138 Конституции необходимо двукратное рассмотрение проектов изменений и дополнений в Конституцию с промежутком не менее чем 3 месяца между рассмотрениями. Это позволило парламентариям еще раз досконально рассмотреть предлагаемые новации и обсудить их во время встреч с гражданами. Сенатор во время встреч в трудовых коллективах акцентировал внимание на этой новации. "И я не нашел ни одного голоса против со стороны граждан, ни одного возражения, - сказал он. - Этот институт воспринят обществом и пойдет на пользу развитию общества и государства".-0-

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