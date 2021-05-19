Сенаторы приняли к сведению декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя", передает корреспондент БЕЛТА.

Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета Беларуси. Предусматривается, что в случае гибели Президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории республики вводится чрезвычайное или военное положение, а Совет безопасности определяет перечень необходимых мер.

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