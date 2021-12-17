Сенаторы приняли к сведению декрет Президента об иностранной безвозмездной помощи

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва приняли к сведению декрет Президента от 8 ноября 2021 года №7 "Об изменении декрета Президента Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
Данный декрет предусматривает корректировку декрета от 25 мая 2020 года №3 "Об иностранной безвозмездной помощи".
Декретом даны в новой редакции определения терминам "денежные средства", "имущество", "товар", содержащимся в приложении к декрету №3. Названное приложение также дополнено термином "иностранные анонимные жертвователи".
Кроме того, установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства об иностранной безвозмездной помощи.-0-