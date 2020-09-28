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28 сентября 2020, 12:32

Сентябрь оказался на 2-3 градуса теплее обычного - Белгидромет

Фото из архива
Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сентябрь оказался на 2-3 градуса теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На календаре последние дни сентября, и хотя летнее тепло уступает место типичным сентябрьским температурам, уже смело можно сказать, что первый осенний месяц оказался на 2-3 градуса теплее обычного. На большей части страны дефицит осадков. Не улучшится существенно ситуация с дождями и в предстоящие двое суток", - рассказали синоптики.

Во вторник, 29 сентября, погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, поэтому во многих регионах обойдется без осадков. Лишь утром и днем по юго-западу страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдут кратковременные дожди, кое-где возможны грозы. В ночные и утренние часы местами будут клубиться туманы, ухудшающие видимость до 400-900 м. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет плюс 3-9 градусов, по югу - плюс 10-12. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса тепла.

В среду, 30 сентября, ситуация особо не изменится. Ожидается переменная облачность. Ночью по югу, утром и днем местами по стране, а по Гомельской и Брестской областям - на большей части территории, пройдут кратковременные дожди. В дневные часы по югу могут прогреметь грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет плюс 7-13 градусов, днем - плюс 13-19.

"В первой пятидневке октября Беларусь будет в основном на стыке обширного антициклона над Европейской Россией и циклонической депрессии над Западной Европой. Юго-восточные ветры будут поставлять в нашу страну умеренно теплый воздух", - сообщили в Белгидромете.

В четверг, 1 октября, ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 6 до плюс 12 градусов. Днем ожидается 12-17 градусов тепла.

В пятницу и субботу также прогнозируется переменная облачность, местами по стране - небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет на уровне плюс 7-12 градусов, днем - плюс 13-20 градусов.

В воскресенье, 4 октября, переменная облачность сохранится. Местами по стране также пройдут кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха будет 8-15 градусов тепла, днем - плюс 14-21 градус, по югу страны воздух прогреется до плюс 23. "Такой температурный фон будет на 4-9 градусов выше климатической нормы для этих чисел октября", - подчеркнули в центре.-0-

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