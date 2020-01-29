Сергеенко: БРСМ - серьезная управленческая школа

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи является серьезной управленческой школой. Такое мнение во время V Пленума Центрального комитета БРСМ высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"БРСМ - это серьезная управленческая школа. Вы не только возглавляете областные, городские, районные организации союза молодежи, но и уже являетесь резервом для органов исполнительной власти, других структур. В этой связи БРСМ необходимо уделить более серьезное внимание подготовке и обучению кадров. В рядах БРСМ должна быть действительно наиболее активная и передовая часть нашей молодежи", - сказал Игорь Сергеенко, обращаясь к участникам пленума.

По его словам, с самого начала становления организации государство и лично Президент всегда поддерживают инициативы БРСМ. "И очень важно, чтобы организация продолжала работать эффективно, созидательно и своими делами оправдывать высокое доверие. Сегодня нужно уделить больше внимания работающей молодежи на предприятиях и в сельской местности. Во главу угла должна быть поставлена индивидуальная работа с молодыми людьми. Нужно чувствовать ритм, жить в этом ритме, создавать новые формы работы с молодежью и активно внедрять их в жизнь", - отметил глава Администрации Президента.

В сентябре этого года Беларусь отметит 100-летие молодежного движения. "БРСМ является преемником комсомола Беларуси. И те традиции, те новации и все позитивное, что было в комсомоле, нужно продолжать брать на вооружение, - подчеркнул Игорь Сергеенко. - Большой плюс вам за возрождение студотрядовского движения".

Глава Администрации Президента акцентировал внимание участников пленума на 75-летии Великой Победы. "БРСМ немало сделал в юбилейный год освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Ваши патриотические инициативы, о которых вы сегодня говорили, нужно развивать, и они будут поддержаны. Здесь поле деятельности самое широкое: и на уровне республики, и в городе Минске, и в регионах, - сказал он молодежи. - К истории надо относиться бережно, наполнять и насыщать ее новыми исследовательскими работами, новыми фактами подвига наших прадедов, дедов и отцов. И в эти патриотические акции необходимо вовлекать новую молодежь, в первую очередь пионерию. Ведь, по сути, завтра эти ребята станут членами БРСМ".

Игорь Сергеенко высоко оценил вклад БРСМ в электоральную кампанию-2019, отметив, что шесть представителей союза молодежи избраны депутатами Палаты представителей. "2020-й - год президентской избирательной кампании, и здесь потенциал БРСМ будет особенно востребован, - заявил он. - Сегодня борьба за умы, за молодежь происходит в информационном пространстве, с использованием современных информационных технологий. Поэтому необходимо работать на упреждение. Вам нужно выращивать своих лидеров мнений и давать достойный отпор тем, кто продолжает лить грязь на нашу страну и наш народ".

Сегодня в Минске прошел V Пленум Центрального комитета БРСМ. В нем вместе с молодежью приняли участие руководители Администрации Президента и депутаты Палаты представителей - команда союза молодежи.-0-

Воронюк: 2020 год для БРСМ пройдет под девизом #раЗАм Мы вместе, едины, особенно в год, когда нас ожидает много серьезных событий: 75-летие Великой Победы, Всебелорусское народное собрание, выборы Президента, 100-летие комсомола Беларуси. Безусловно, все эти события найдут отражение в проекте БРСМ", - сказал первый секретарь организации.