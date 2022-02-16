Сергеенко: люди проявляют достаточно высокий интерес к референдуму

16 февраля, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси люди проявляют достаточно большой интерес к референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Об этом заявил сегодня глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на встрече с хозактивом Пинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Осталась неделя до начала досрочного голосования. Проводится активная работа во всех уголках нашей страны, идет живое обсуждение в коллективах. Видим достаточно высокий интерес населения к референдуму. Уверен, что он пройдет в конструктивном русле и люди его поддержат. Об этом говорят и социологические исследования, - сказал Игорь Сергеенко. - Созданы комиссии разного уровня, все вопросы отработаны. Все идет в штатном режиме".

Глава Администрации Президента добавил, что подготовительная работа к референдуму практически завершена.

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