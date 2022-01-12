Сергеенко: митрополит Филарет многое сделал для духовного возрождения страны и сплочения нации

12 января, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Филарет многое сделал для духовного возрождения страны и сплочения нации. Такое мнение сегодня высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению Президента Игорь Сергеенко принял участие в траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине смерти почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси Героя Беларуси митрополита Филарета в Свято-Успенском Жировичском монастыре. Сегодня здесь почтили память митрополита Филарета, на его могилу возложили венки и цветы.

"Траурная дата, год с момента ухода из жизни выдающегося человека. Он многое сделал для духовного возрождения нашей страны. Его роль и вклад высоко оценивает глава государства. Труд митрополита Филарета оценен и высоким званием Героя Беларуси. Он и был настоящим героем, человеком, посвятившим свою жизнь служению Богу, служению людям. Это был человек высочайшей нравственности", - сказал Игорь Сергеенко. Он подчеркнул, что митрополит Филарет приложил немало усилий к возрождению Белорусской православной церкви, восстановлению святынь, монастырей и храмов, в том числе Свято-Успенского Жировичского монастыря.

"Он отмечал, что православие - это созидание мостов, а не стен, даже если это стены храма. Это говорит о коммуникативной роли религии в жизни любого государства. Митрополит Филарет также отмечал, что народ, который сохранил и сохраняет веру отцов, народ, объединенный христианскими ценностями, смело будет смотреть в будущее", - обратил внимание Игорь Сергеенко.

"Для всех жителей страны митрополит Филарет остался светлым, открытым человеком веры, который многое сделал для сплочения нации и построения сильного независимого белорусского государства. Его девиз: всегда можно оставаться самим собой, а не уповать на какие-то внешние обстоятельства", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Митрополит Филарет. Фото из архива

Участие в траурных мероприятиях приняли также митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, представители депутатского корпуса разного уровня, руководства области и района, духовенство.

Герой Беларуси, православный церковный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве. Церковное служение начал в 1954 году иподиаконом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. В 1959 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого и был рукоположен в иеромонаха. В 1978 году Филарет был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989-м - митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного Синода. В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

Подвижническая просветительская деятельность почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение белорусского и российского народов отмечены высокими государственными наградами - орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими. В 2006 году митрополиту было присвоено звание Героя Беларуси. 12 января 2021 года на 86-м году жизни митрополит Филарет скончался. Похоронен он на территории Свято-Успенского Жировичского монастыря.-0-