Сергеенко об изменении уголовного законодательства: это крайне важно и для государства, и для людей

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект, направленный на совершенствование кодексов об уголовной ответственности, обсуждался сегодня на заседании специальной рабочей группы. Ее деятельность вышла на финальную стадию, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал на заседании рабочей группы глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, подготовленный законопроект отвечает текущей обстановке в стране, направлен на обеспечение системности, сбалансированности уголовного законодательства и предусматривает оптимизацию механизмов взаимодействия между правоохранительными органами.

Он напомнил, что работа по подготовке законопроекта велась по поручению главы государства. Поначалу было усовершенствовано административное законодательство, в результате чего принят обновленный Кодекс об административной ответственности, который вступит в силу с 1 марта этого года.

А следующим этапом стало совершенствование уголовного законодательства - уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов. В этой деятельности принимали участие и специалисты различных ведомств, юристы, депутаты парламента. "Эта работа подходит к завершению", - констатировал Игорь Сергеенко.

"Хотелось бы отметить, что эта работа крайне важна как для государства, так и для простых людей. Ведь в новом законе имеет значение каждая буква, запятая. От его норм в конечном итоге зависит судьба и жизнь конкретного человека", - подчеркнул он.

По его словам, важным требованием при подготовке поправок является эффективность применения на практике. "Мы не должны вносить те изменения, которые будут заранее неисполнимы, неприменимы, - обратил внимание глава Администрации Президента. - Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и в мире. Должна учитываться и мировая практика. Как отметил глава государства на шестом Всебелорусском народном собрании, люди должны увидеть соответствующий закон и уяснить для себя, какие будут последствия за его несоблюдение".-0-