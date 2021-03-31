Сергеенко поддержал предложение вернуться к работе над законопроектом о донорстве крови

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по подготовке законопроекта о донорстве крови была неоправданно затянута, ее нужно активизировать. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время общения с трудовым коллективом главу Администрации попросили оказать содействие в активизации работы над новым проектом закона о донорстве крови и ее компонентов. По словам сотрудников центра, документа очень ждут и сами доноры, и специалисты этой сферы.

"Я вынужден признать, что затянули работу над законопроектом", - ответил Игорь Сергеенко.

Работники центра, в частности, попросили закрепить в законе возможность быть донорами людям старше 60 лет (сейчас это предельный возраст для донорства, хотя многие хотят и по состоянию здоровья могут продолжать донорство).

Речь шла также о расширении перечня льгот для почетных доноров (с условием, что это звание будут получать только те, кто сдает кровь безвозмездно). В год в Беларуси появляется около 3 тыс. новых почетных доноров, а всего их более 65 тыс.

Фиксируется в новом законопроекте и понятие безвозмездного донорства, на которое рассчитывает полностью перейти Беларусь. Как объясняют специалисты, такое донорство соответствует международной практике и не означает бесплатное донорство. Тем, кто сдает кровь безвозмездно, компенсируют, например, затраты на питание для восстановления после процедуры. Иными словами, они не получают выгоды, но и не несут финансовых затрат.

По данным РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, Беларусь не испытывает недостатка в донорах. Небольшое снижение забора крови было в 2020 году в связи со сложной эпидобстановкой. Но уже за три месяца этого года идет рост донаций. Беларусь заготавливает около 240 т, для сравнения: Казахстан - 100 т. "Мы обеспечиваем потребность в препаратах крови, и это связано с высокими технологиями и качеством оказания медицинской помощи", - считает директор РНПЦ Федор Карпенко. Например, Беларусь полностью покрывает свои нужды в альбумине - белке, который получают только при переработке донорской крови, а используют в том числе в лечении тяжелых ковидных пневмоний.-0-

Фото Андрея Покумейко