Сергеенко: государство готово помогать коллективам, которые занимаются созидательным трудом

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство готово помогать учреждениям и трудовым коллективам, которые занимаются созидательным трудом. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Побыв у вас и бывая в других коллективах, убеждаешься, что люди живут будущим, не только настоящим, - отметил Игорь Сергеенко. - Люди занимаются созидательным трудом. Они живут, видят определенные проблемы и решают их, не только ставят, но и сами каждодневным трудом их решают. Вот это самое замечательное".

В такой ситуации и государство всегда оказывает помощь. В первую очередь - в финансировании проектов. Один из таких перспективных проектов обсуждался и сегодня. Его планируется реализовать на территории Белорусско-китайского парка "Великий камень".

Игорь Сергеенко подчеркнул, что центр является ведущим головным медучреждением в системе переливания крови, производства препаратов из крови. Даже в условиях непростой эпидобстановки прошлого года центр продолжал развиваться и выполнил все стоящие перед ним задачи: налажена работа с донорами, не было перебоев с поставками плазмы и компонентов крови в медучреждения. Кроме того, развивалась наука. Одним из первых в мире белорусский центр создал иммунную плазму анти-COVID-19 для лечения больных коронавирусной инфекцией. Только в 2020-м такую помощь получили более 3,5 тыс. жителей.

Более 2 тыс. человек выступили донорами антиковидной плазмы, произведено более 4 тыс. донаций. Разработана нормативная база Минздрава, где прописано, как использовать эту плазму.

"Те цифры и перспективы, о которых мы сегодня говорили, свидетельствуют о том, что у центра есть будущее и руководство и коллектив будут двигаться дальше, идти вперед. Как и наша страна", - привел образное сравнение Игорь Сергеенко. Есть, по его словам, и недостатки, но в целом страна развивается, и об этом шла речь на Всебелорусском народном собрании. "Приведу несколько цифр. Сегодня наша страна входит в мировую пятерку экспортеров молочной продукции. Второе: 8,5% мирового производства калийных удобрений - это Беларусь. Структура расходов семьи изменилась за 20 лет коренным образом: если раньше 60% составляли расходы на питание, то сегодня это 30-35%. То есть наши люди больше внимания уделяют отдыху, туризму, медицине. На начало года в Беларуси зарегистрировано 3,1 млн автомобилей, - сказал он. - Порой мы про эти вещи забываем, воспринимаем как данность. Но это же не просто данность".

В свою очередь работники РНПЦ обратились к главе Администрации Президента с просьбой о содействии в обеспечении жильем, в особенности для молодых специалистов. В частности обсуждалась возможность выделения земельного участка для строительства жилья для сотрудников четырех крупных медцентров, которые расположены вблизи РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, по аналогии с тем, как это было реализовано в поселке Боровляны. "Со своей стороны я окажу всемерную поддержку", - пообещал Игорь Сергеенко.

Во время встречи затрагивались также вопросы материально-технического обеспечения центра, в том числе приобретение специального автомобильного транспорта для перевозки крови и ее компонентов, оборудования для их заготовки и хранения.-0-

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Фото Андрея Покумейко