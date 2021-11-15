Сергеенко: проект Конституции будет представлен для всенародного обсуждения в ноябре-декабре

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции планируется представить для всенародного обсуждения в конце ноября - начале декабря этого года. Об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко после встречи главы государства Александра Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Рабочая группа сегодня фактически завершила подготовку поправок в Основной закон, состоялось буквально его постатейное обсуждение. Далее проект будет представлен на рассмотрение Конституционной комиссии.

"Пока те предложения, которые были сформулированы рабочей группой, в целом поддержаны. В последующем предстоит еще обсуждение с Конституционной комиссией (до этого они ознакомятся с текстом, который мы им направим буквально на этой неделе). Думаю, что к концу ноября - началу декабря мы выйдем на всенародное обсуждение проекта Конституции", - сказал Игорь Сергеенко.

На этапе общественного обсуждения у всех желающих будет возможность высказать свои предложения и пожелания по содержанию изменений Основного закона, которые будут учтены при подготовке итогового варианта поправок. "Видите, сколько этапов мы проходим, очень серьезное отношение, поскольку этот документ делается на длительный период времени жизни нашей страны", - обратил внимание глава Администрации.

Отдельно журналисты поинтересовались закреплением в Конституции статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания. "Предлагаться будет Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган, - сказал он. - Соответственно определены полномочия этого органа - ряд полномочий, которые были прописаны и предложены Конституционной комиссией, и рабочая группа добавила в том числе и по избранию руководителей из состава Конституционного, Верховного судов, ЦИК, утверждение программ социально-экономического развития на пятилетие и ряд других вопросов". Нашли отражение в проекте Конституции и вопросы выдвижения кандидатов ВНС.

"Новации не должны дестабилизировать обстановку в стране, не должны привести к разбалансированности в системе государственных органов. Новации должны только способствовать укреплению государственности и защите конституционного строя и суверенитета нашей страны", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Итоговый текст поправок в Конституцию должен быть опубликован для всеобщего ознакомления за месяц до референдума.-0-