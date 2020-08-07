Сергеенко: сегодня белорусы должны сплотиться перед лицом вызовов и угроз в мире и вокруг страны

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы сегодня должны сплотиться перед лицом тех вызовов и угроз, которые существуют в мире и вокруг страны, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Сегодня он принял участие в досрочном голосовании на избирательном участке №2 в средней школе №32 Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно я всегда голосую досрочно в силу своей загруженности по работе. Я отдал свой голос за будущее нашей страны, за Беларусь, за развитие тех социальных программ, которые направлены на повышение благосостояния нашего народа. Один из примеров нашей социальной политики - эта прекрасная школа. Таких школ у нас по несколько сдается каждый год, - сказал Игорь Сергеенко. - Да, сегодня время по-своему необычное, непростое, и мы должны сплотиться как единая нация, единый народ перед лицом тех вызовов и угроз, которые существуют в мире и вокруг нашей страны. Точно так же, как мы сплотились перед лицом этой страшной болезни - COVID-19".

Глава Администрации отметил, что сегодня присутствовал на церемонии вручения Президентом госнаград медработникам. "За эти полгода они проявили настоящие примеры героизма, самоотверженности, выстояли, лечили людей в сложнейших условиях. И сегодня госнаградами отмечен труд представителей всех регионов: от нянечек и медсестер до главврачей и специалистов, ученых - всех тех, кто внес свой вклад. И вот так должен трудиться каждый на своем рабочем месте", - считает он.

Игорь Сергеенко подчеркнул, что от голоса каждого белоруса сегодня зависит будущее страны. "Зависит, как будут жить наши дети, как будут реализовываться те или иные социальные программы, здравоохранение, культура, наука, самое главное - экономика. Будет развиваться экономика - будут выделяться средства для развития всех возможностей человека. Поэтому голос каждого важен в любой избирательной кампании, и в этой кампании тем более", - добавил он.-0-

Фото Андрея Покумейко