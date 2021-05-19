Сергеенко: ситуация в Беларуси стабилизирована, но риски сохраняются

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Беларуси стабилизирована, но риски сохраняются. Об этом сегодня журналистам заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Сегодня на заседании пятой сессии Совета Республики он представил декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вы видите, знаете, что происходит вокруг Беларуси. В прошлом году какие события, какая военно-политическая обстановка в целом развивается и складывается вокруг нашей страны. Риски, угрозы не уменьшаются, а, наверное, приобретают особую остроту. И свидетельством тому являются результаты проведенных нашими спецслужбами и правоохранительными органами ряда мероприятий по пресечению готовящихся действий террористического характера. Также буквально недавно были продемонстрированы фильмы о готовящемся заговоре со стороны отдельных лиц. Их деятельность была вскрыта, локализована. Наверное, впервые в истории суверенной Беларуси речь идет о таких серьезных готовящихся преступлениях", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, не исключено, что такие действия могут предприниматься и другими лицами. "Соответствующая работа проводится. Поэтому угрозы вполне реальные. По инициативе Президента разрабатывался этот декрет в довольно сжатые сроки на профессиональной основе с учетом реалий сегодняшнего дня, требований законодательства, Конституции. Все предложения, требования учтены. Тем более этот декрет будет использован только в случае одной ситуации, которую мы просто обязаны не допустить, - отметил Глава Администрации Президента. - Вы знаете - ситуация стабилизирована. Но, тем не менее, риски сохраняются. Многие угрозы носят достаточно скрытый характер. Но для этого у нас в стране есть подготовленные люди, специалисты, которые занимаются на стадии выявления, подготовки возможных провокаций, преступлений. Вы видите, что происходит в соседних странах. И террористические акты, захваты заложников, различного рода провокации. Вот последние события в Казани. Поэтому нужно быть готовыми к отражению любых провокаций и пресечению любых посягательств на наш конституционный строй, на жизнь главы государства, высших должностных лиц".-0-