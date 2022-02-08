Сергеенко: стабильность в стране сохранится и мы с нормальным, рабочим настроением проведем референдум

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабильность, которая есть в Беларуси, будет сохранена и референдум пройдет в спокойной обстановке, с нормальным, рабочим настроением. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам состоявшегося под председательством главы государства заседания Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко подчеркнул, что сейчас идет конструктивная, спокойная работа по подготовке к проведению республиканского референдума по изменениям в Конституцию. "Я уверен, что стабильность, которая сегодня у нас в стране, будет обеспечена и в ближайшие дни, недели мы с таким же нормальным, рабочим настроением проведем референдум. Мы сегодня чувствуем обратную связь, заинтересованность большинства, преобладающей части нашего населения и в референдуме, и в его итогах, и в личном участии (в этом мероприятии. - Прим. БЕЛТА). Потому что отдать свой голос - это отдать его за будущее нашей страны, детей и всех наших соотечественников, жителей страны", - сказал он.

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