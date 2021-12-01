Сергеенко: в Беларуси замечательная молодежь

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси замечательная молодежь. Уверенность в этом высказал журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время выездного заседания коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко считает, что в Беларуси замечательное молодое поколение, хотя люди старшего возраста иногда с этим спорят и брюзжат, что молодежь какая-то не та.

Он отметил, что 20% населения страны - молодежь в возрасте до 31 года. "У нас замечательная молодежь. Наверное, для любого старшего поколения порой свойственно брюзжание: "Вот, когда мы были молодыми, мы были другими, были лучше". Нет. У каждого поколения свое время, свои вызовы, свои проблемы, своя мода", - сказал Игорь Сергеенко. По его мнению, в белорусском обществе сохраняется преемственность между поколениями.-0-

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