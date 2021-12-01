Сергеенко: разговаривать с молодежью надо без формализма и на ее языке

1 декабря,​ Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе с молодежью надо уходить от формализма, пытаться разговаривать с ней на близком, понятном ей языке. Такое мнение высказал журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время выездного заседания коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"В работе с молодежью нужно уходить от формализма, пытаться разговаривать в том числе на языке современной молодежи", - сказал Игорь Сергеенко. На звучащее порой мнение, что молодежь мы упустили, он отреагировал так: "Я с этим абсолютно не согласен. Может, какую-то часть и упустили. И сегодня нужно больше внимания уделить (формированию. - Прим. БЕЛТА) активной гражданской, патриотической позиции".

Он обратил внимание: если сегодня в Беларуси не будут работать с молодежью, то найдутся другие, кто это сделает. "Не секрет, что сегодня многие молодые люди уезжают на учебу в Польшу, Россию, - привел пример Игорь Сергеенко. - Это тоже тема, которая требует решения не в плане запретов, а в плане повышения уровня образовательного процесса, его привлекательности у нас в стране".-0-

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