Сергеенко: важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа

24 марта, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время встречи с представителями предприятий железнодорожного транспорта и транспортного машиностроения, которая проходит в Осиповичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа о подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны. В те далекие и страшные годы они воевали на полях сражений, в современном мире идет война в информационном пространстве. И здесь важно не поддаваться на провокации - во всем мире идет процесс дискредитации имеющейся власти, попытка выставить героями тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию. Идет подмена понятий, героями пытаются сделать тех, кто на деле ими не является", - отметил Игорь Сергеенко.

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Фото Олега Фойницкого