Сервис ЕАЭС "Работа без границ" уже насчитывает более 4 млн резюме

6 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. База данных онлайн-сервиса "Работа без границ", который начал действовать в Евразийском экономическом союзе с 1 июля, уже насчитывает более 4 млн резюме соискателей вакансий. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-брифинга член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян, передает корреспондент БЕЛТА.

За первые два месяца работы этой унифицированной поисковой системы зафиксировано более 80 тыс. обращений, порядка 40 тыс. человек из стран союза являются активными пользователями сервиса. По словам Гегама Варданяна, поисковая система набирает популярность: каждую неделю число ее пользователей возрастает на 10-15%. В ЕЭК рассчитывают, что через год после начала функционирования сервиса число обращений к нему достигнет 1 млн, а количество активных пользователей увеличится до 500 тыс.

На данном этапе система включает в себя лишь поисковую функцию, но в ближайшем будущем ее возможности планируется значительно расширить. Как рассказа министр ЕЭК, в дальнейшем с помощью сервиса можно будет получать всю необходимую для трудоустройства документацию, искать жилье на новом месте жительства. Обсуждается включение в функционал унифицированной системы "Работа без границ" возможности заключения смарт-контрактов между работодателем и соискателем вакансии, подключения различных юридических сервисов. Кроме того, с помощью системы "Работа без границ" будут формироваться аналитические данные, которые могут использоваться госорганами стран ЕАЭС, занимающимися вопросами ранка труда.

Международная поисковая система "Работа без границ" предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, содержащихся в информационных системах государств ЕАЭС в сфере трудоустройства и занятости. Проект направлен на обеспечение взаимодействия рынков труда в рамках союза с помощью цифровых инструментов, расширение функционала национальных информационных систем за счет добавления возможностей для поиска резюме и вакансий по всем странам ЕАЭС.

В проекте "Работа без границ" участвуют уже действующие системы из пяти стран - участниц ЕАЭС: информационный портал Государственной службы занятости Беларуси, информационная система Армении по поиску работы и подбора персонала "Горц", информационный портал "Работа" - электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, информационный портал "Занятость" информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития Кыргызстана, информационная аналитическая система - общероссийская база вакансий "Работа в России". Гегам Варданян подчеркнул, что все персональные данные обращающихся к сервису "Работа без границ" надежно защищены: этот вопрос находится в компетенции стран - участниц проекта.-0-