Сервисные студотряды БРСМ будут работать на II Европейских играх в Минске

14 января, Минск /БЕЛТА/. Семь студенческих сервисных отрядов Белорусского республиканского союза молодежи планируется задействовать на II Европейских играх в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

"В Минске сформируют семь студенческих сервисных отрядов из 300 бойцов - учащихся столичных колледжей и вузов. Они окажут содействие в организации питания гостей и участников Игр. 15 января у нас состоится первая встреча с ребятами. На ней будут обсуждены обязанности, спектр и график работы бойцов сервисных отрядов, избраны командиры и комиссары. В дальнейшем для бойцов студотрядов будет организовано обучение и тренинги", - рассказал Сергей Клишевич.

По его словам, в сервисные студотряды отобраны ребята, имеющие опыт работы в команде и понимающие ту ответственность, которая на них возлагается. "Кроме того, мы создали фан-клуб "Вперед, столица!" для поддержки наших спортсменов во время соревнований", - отметил первый секретарь горкома.

Шествие добрых дел по Минску продолжает молодежный проект "Мой родны кут". "Мы планируем украсить места, вблизи которых будут проходить Игры. Там появятся оригинальные граффити. Уверен, что минчанам и гостям города это понравится", - добавил Сергей Клишевич.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-