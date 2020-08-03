3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон массовой охоты на пернатых открывается 8 августа. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, сообщает БЕЛТА.

"Летне-осенний сезон охоты набирает обороты. Со второй субботы августа (то есть с 8 числа) можно будет охотиться на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, а также вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела и фазана. Охота разрешена в светлое время суток несколькими способами: из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов без двигателей либо с выключенными двигателями. Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью, охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с ловчими птицами", - говорится в сообщении.

Также со второй субботы августа открывается охота на тетерева. Но поскольку этот вид относится к нормируемым, его добывают на основании полученного в охотхозяйстве разрешения и охотничьей путевки к нему. Охотиться можно только в светлое время суток на особей любого пола и возраста, кроме старок (самок, водящих выводок молодых птиц). Способ охоты - ружейный с подхода только с охотничьими собаками пород легавая, спаниель, ретривер (с одной собакой - до трех охотников) с применением гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью.

С первой субботы сентября (с 5 числа) будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку, а с третьей субботы сентября (с 19 числа) - белолобого и серого гуся, гуся-гуменника и канадскую казарку.

Летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь продлится по второе воскресенье декабря (до 13 числа).

В госинспекции напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности. Охотникам запрещается стрелять в направлении людей, сельхозживотных, транспортных средств и населенных пунктов, расположенных менее чем в 0,5 км, стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели или в условиях плохой видимости (в сумерках, против солнца, в тумане). В условиях ограниченной видимости нельзя стрелять по взлетающей птице, находящейся ниже уровня 2,5 м. При охоте с лодки запрещено производить стрельбу через гребцов или других охотников в судне.-0-