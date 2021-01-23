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Общество
23 января 2021, 13:44

Сформирован оргкомитет финала международного проекта "100 идей для СНГ"

Фото Исполнительного комитета СНГ
Фото Исполнительного комитета СНГ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по делам молодежи стран СНГ на основании предложений государств актуализировал состав организационного комитета финала Международного молодежного проекта государств Содружества "100 идей для СНГ". Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

Проект проводится каждые два года и состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала).

В 2020 году в государствах СНГ проводился национальный (отборочный) этап проекта. Страны Содружества, которые самостоятельно определяли формат национального конкурса, по его итогам завершают отбор до 10 авторских проектов от каждой страны для участия в международном этапе.

Итоговые международные мероприятия - конкурс авторских проектов и их выставку-презентацию планируется провести во второй половине 2021 года в армянском городе Капане.-0-

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