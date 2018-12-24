Шесть танцоров представят Беларусь на фестивале в Словакии

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть спортсменов представят Беларусь в 2019 году на международном музыкально-танцевальном фестивале Outbreak Europe в Словакии, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Белорусской федерации брейк-данса Александр Бравин, подводя итоги Первого чемпионата Беларуси по брейкингу среди детей и взрослых в соло-номинациях.

Финальное мероприятие состоялось 22 декабря в манеже Минского государственного лингвистического университета и собрало более 80 лучших представителей брейк-данс-культуры из всех регионов страны в возрасте от 7 до 35 лет в номинациях до 8, 12, 16 лет и 17+ (парни) и представительниц прекрасного пола в номинациях до 12 лет и 13+. Чемпионами Беларуси стали 4 b-boys: Mak, Funky Gleb, Wolf, Fury и 2 b-girls: NastyGo и Light. К слову, в отборочных турах, которые предшествовали финальному этапу, приняли участие более 850 танцоров разного возраста. Победители представят Беларусь в июле 2019 года на международном музыкально-танцевальном фестивале Outbreak Europe в Словакии. Думаю, что у нас есть все шансы выступить достойно", - сказал Александр Бравин.

По его словам, Белорусская федерация брейк-данса создана в сентябре 2017 года, вместе с тем это направление хип-хоп-культуры достаточно популярно у молодежи. "Брейкинг - это искусство, спорт, стиль жизни. Абсолютно любой человек может прийти к нам. Чтобы достичь определенных результатов, в среднем необходимо 3-4 года занятий, и лучше начинать с младшего возраста. Мы набираем детей уже с 4 лет", - отметил зампредседателя Белорусской федерации брейк-данса.

Александр Бравин добавил, что развитию брейкинга в Беларуси будет содействовать подписанное 22 декабря соглашение о сотрудничестве между федерацией брейк-данса и БРСМ. "Мы движемся в одном направлении, у нас одни задачи в популяризации здорового образа жизни. Думаю, что такое тесное взаимодействие позволит нам вывести эту работу на новый уровень. В том числе мы будем заниматься проектами по открытию новых залов и оформлению мест для занятий брейкингом", - подчеркнул он.-0-