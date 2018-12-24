Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
24 декабря 2018, Пн
-9°C
Сплошная облачность EUR 2.4354
USD 2.1408
RUB 3.1074
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Президент
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
Президент
Малашко: на приеме врачом общей практики очереди не увеличатся
Общество
Пора-пора-порадуемся! Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"!
Общество
Белорусскому телеграфному агентству - 100 лет
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Брюсселе мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова
18:25 В мире
ФОТОФАКТ: Дети в Бресте катаются с горок
18:03 Регионы
"Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
17:58 Технологии
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
17:57 В мире
Тысячи людей отправились в новогоднее путешествие "Навстречу чудесам" в Минске
17:50 Регионы
В Любанском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель-бесправник
17:48 Происшествия
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад Дедов Морозов в Минске
17:24 Регионы
Шесть танцоров представят Беларусь на фестивале в Словакии
17:12 Общество
Белорусские пловцы завоевали 7 наград на турнире в Санкт-Петербурге
16:59 Спорт
Репортаж накануне Рождества: один день с ксендзом из приграничной Друи
16:32 Регионы
Инициативных женщин Оршанского района обучат основам агробизнеса
16:24 Регионы
БРСМ и ОСВОД проводят акцию "Зимний патруль"
15:21 Общество
Победителем самой яркой схватки на фестивале единоборств в "Стайках" признан Петр Солдатенко
15:18 Спорт
В Гомельской области выберут лучший молодежный ролик к 100-летию БССР
14:42 Регионы
Более 40 кг насвая изъято у жителя Гомельского района
14:12 Происшествия
Главная рождественская елка США останется без иллюминации
13:47 В мире
Арина Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA
13:46 Спорт
Более тысячи сказочных персонажей примут участие в новогоднем шествии в Минске
13:35 Регионы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в состав сборной России на ЧЕ в Минске
13:22 Спорт
Все погибшие при пожаре в шахте в Соликамске опознаны
13:21 В мире
Все новости
Темы
Новый год Новый год
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Шесть танцоров представят Беларусь на фестивале в Словакии

Общество 24.12.2018 | 17:12

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть спортсменов представят Беларусь в 2019 году на международном музыкально-танцевальном фестивале Outbreak Europe в Словакии, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Белорусской федерации брейк-данса Александр Бравин, подводя итоги Первого чемпионата Беларуси по брейкингу среди детей и взрослых в соло-номинациях.

Финальное мероприятие состоялось 22 декабря в манеже Минского государственного лингвистического университета и собрало более 80 лучших представителей брейк-данс-культуры из всех регионов страны в возрасте от 7 до 35 лет в номинациях до 8, 12, 16 лет и 17+ (парни) и представительниц прекрасного пола в номинациях до 12 лет и 13+. Чемпионами Беларуси стали 4 b-boys: Mak, Funky Gleb, Wolf, Fury и 2 b-girls: NastyGo и Light. К слову, в отборочных турах, которые предшествовали финальному этапу, приняли участие более 850 танцоров разного возраста. Победители представят Беларусь в июле 2019 года на международном музыкально-танцевальном фестивале Outbreak Europe в Словакии. Думаю, что у нас есть все шансы выступить достойно", - сказал Александр Бравин.

По его словам, Белорусская федерация брейк-данса создана в сентябре 2017 года, вместе с тем это направление хип-хоп-культуры достаточно популярно у молодежи. "Брейкинг - это искусство, спорт, стиль жизни. Абсолютно любой человек может прийти к нам. Чтобы достичь определенных результатов, в среднем необходимо 3-4 года занятий, и лучше начинать с младшего возраста. Мы набираем детей уже с 4 лет", - отметил зампредседателя Белорусской федерации брейк-данса.

Александр Бравин добавил, что развитию брейкинга в Беларуси будет содействовать подписанное 22 декабря соглашение о сотрудничестве между федерацией брейк-данса и БРСМ. "Мы движемся в одном направлении, у нас одни задачи в популяризации здорового образа жизни. Думаю, что такое тесное взаимодействие позволит нам вывести эту работу на новый уровень. В том числе мы будем заниматься проектами по открытию новых залов и оформлению мест для занятий брейкингом", - подчеркнул он.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Словакия, соревнования, танец
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4354 BYN 2.427 BYN 2.439 BYN
USD
2.1408 BYN 2.135 BYN 2.142 BYN
RUB
3.1074 BYN 3.085 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Все видео

Фотоновости

Елочные базары в Минске
Все фото

Инфографика

Праздничный фейерверк Как правильно украсить новогодний праздник хлопушками и фейерверками, не причинив вреда ни себе, ни окружающим: покупайте только сертифицированные петарды и фейерверки в официальных торговых точках.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Ваш успех - пример истинного патриотизма" - Лукашенко вручил госнаграды работникам различных сфер
Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днем рождения
Политика
Фото из архива Союзные парламентарии следующую сессию проведут в Беларуси
Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике
Мирончик: мы приветствуем планы шведского бизнеса увеличить инвестиции в белорусскую экономику
Экономика
Фото из архива Объем привлеченных инвестиций в "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн
Гарантии правительства предоставлены Белагропромбанку по инвестпроектам в Оршанском районе
Рабочая группа займется решением вопросов строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азоте"
Происшествия
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома Две фуры столкнулись в Бешенковичском районе из-за выбежавшей на дорогу собаки
В Любанском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель-бесправник
Более 40 кг насвая изъято у жителя Гомельского района
Регионы
РЕПОРТАЖ: От семечка до пышной елки - как выращивают главный символ Нового года
ФОТОФАКТ: Дети в Бресте катаются с горок
Тысячи людей отправились в новогоднее путешествие "Навстречу чудесам" в Минске
Спорт
Илья Шиманович. Фото Getty Images Белорусские пловцы завоевали 7 наград на турнире в Санкт-Петербурге
Победителем самой яркой схватки на фестивале единоборств в "Стайках" признан Петр Солдатенко
Арина Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA
Технологии
Фото play.google.com Ученые НАН Беларуси разработали мобильное приложение "Погода в кармане"
"Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
В Китае открыли первое частное предприятие для строительства ракет
Культура
ДОСЬЕ: К 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича
Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
Два волшебных новогодних мюзикла покажет детям Театр эстрады
В мире
Фото  AP Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человека
В Брюсселе мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
В канун католического Рождества мимо Земли пролетит "Вифлеемская звезда"
В Саудовской Аравии впервые будут работать женщины-пожарные
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия