Шесть ученых стали лауреатами конкурса "100 молодых талантов НАН Беларуси"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список лауреатов ежегодного конкурса "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси" за 2020 год утвержден решением Бюро Президиума НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

В числе лауреатов - старший научный сотрудник, руководитель группы упаковки отдела новых технологий и техники НПЦ НАН по продовольствию Сергей Корзан, заведующая лабораторией магниевых соединений Института общей и неорганической химии НАН Ирина Мацукевич, старший научный сотрудник лаборатории проблем почвоведения и реабилитации антропогенно нарушенных лесных земель Института леса НАН Антон Потапенко.

В список также вошли старший научный сотрудник отдела витаминологии и нутрицевтики Института биохимии биологически активных соединений НАН Дмитрий Семенович, старший научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок НПЦ НАН по материаловедению Дарья Тишкевич и главный специалист отдела научно-аналитической работы аппарата НАН Станислав Юрецкий.

Ежегодный конкурс "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси" учрежден в 2018 году для привлечения и закрепления талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создания молодежных научно-исследовательских групп и омоложения кадрового состава научных организаций, обеспечения преемственности между учеными разных поколений. К участию в конкурсе допускаются кандидаты наук в возрасте до 30 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет, работающие в организациях НАН Беларуси.

Лауреаты конкурса включаются в банк данных "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси" (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН, получают ежегодный грант на участие в международном научном, научно-организационном или научно-практическом мероприятии (конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные стажировки и др.) и ежегодную премию в размере до 7 базовых ставок в период вхождения в банк данных. Общее число молодых ученых, единовременно входящих в банк данных, не может превышать 100 человек, а ежегодное количество лауреатов конкурса - не более 20 человек. Кандидаты наук могут находиться в банке данных до 35 лет, доктора наук - до 45 лет.-0-