Шевцов: что же скрывает Польша, не пуская к границе СМИ и гуманитарные организации

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что же может скрывать Польша, не пуская к границе со своей стороны СМИ и гуманитарные организации? Таким вопросом в своем Telegram-канале задается политический аналитик директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА

"Смотрю видео с погранперехода, где идет основной сегодняшний сюжет миграционного кризиса. Так беженцы своей колонной уже вошли на территорию Польши? Пустая линия для транспорта - это белорусская. Вторая, где стоят беженцы, - это уже Польша. Интересная юридическая коллизия, если так, - рассуждает эксперт. - Тут моя профессиональная совесть тоже спокойна. Я еще летом публично предупреждал, что подобное возможно: штурмы границы мелкими и крупными группами, большие лагеря у границы и погранпереходов, штурмы погранпереходов большими колоннами, парализация беженцами движения через погранпереходы, раскол общественного мнения в странах ЕС и так далее".

Юрий Шевцов обращает внимание на следующую странность: поляки до сих пор почти не пускают к границе со своей стороны СМИ и гуманитарные организации. "Все эти структуры и новостной поток идет в основном через белорусскую сторону границы. Что они там у себя скрывают настолько, что готовы отдать информационную инициативу и политические козыри на белорусскую сторону?" - написал аналитик.-0-