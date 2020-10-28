28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники составляют около 10% среди всех заболевших COVID-19, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается коронавирусной инфекции, школьники составляют в среднем 10% из числа всех заболевших. Поэтому говорить о том, что сейчас на школьников приходится основная масса заболевших коронавирусом, не приходится", - отметила Инна Карабан.

Ранее Минздрав подготовил методические рекомендации по организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в учреждениях образования в условиях распространения COVID-19. Там указан минимальный перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий, выполнение которых направлено на минимизацию риска распространения инфекции или ее заноса, если школа еще "чистая". В частности, педагогам рекомендуется носить маски.

Также предусматривается, что образовательный процесс устанавливается с учетом принципов социального дистанцирования. В частности, речь идет о разделении времени начала и окончания смен, увеличении по возможности продолжительности перемен и пересменок, максимально возможном разобщении обучающихся при обучении, проживании, организации сна, питания, проведении массовых мероприятий (культурных, спортивных и физкультурно-оздоровительных) преимущественно на открытом воздухе.

Ограничивается проведение родительских собраний и личных встреч педагогических работников с родителями (законными представителями) обучающихся. Для общения рекомендуется использовать телефоны, электронную почту. Это же касается и рабочих совещаний и мероприятий, которые лучше проводить в формате видеоконференций (с использованием средств видеосвязи).-0-