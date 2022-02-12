Школьной программы достаточно для поступления в вуз. Иванец о репетиторах

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьной программы достаточно для поступления в вуз, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я уверен в том, что многое зависит от ученика. Если ученик хочет усвоить ту программу, которую ему дают педагоги в школе - этого достаточно для того, чтобы поступить в вуз. Потому что надо понимать, что вступительные экзамены - это фактичеcки база. Там нет заданий повышенной сложности, как на специализированных олимпиадах. Это базовое образование", - сказал Андрей Иванец.

По его словам, не обязательно заниматься с репетитором, чтобы поступить в вуз. "Мне кажется, что во многом где-то ленность, а где-то чрезмерная забота родителей приводит к тому, что мы стараемся своих детей каким-то образом дополнительно нагрузить, подстраховать в виде такой репетиторской работы", - добавил министр.-0-