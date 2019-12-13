Школу безопасности для женщин запустили в Беларуси

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школу безопасности для женщин Women's Safety запустили в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор организации Ольга Янчук.

"Это образовательная онлайн-платформа по укреплению личной безопасности женщины или девочки. К нам можно обратиться, если не знаешь, как поступить в ситуации психологического давления со стороны близких или коллег, как вести себя в случае физической угрозы", - отметила Ольга Янчук.

При необходимости любая женщина может зайти на одноименный сайт, рассказать о своей истории в письме и найти помощь: психологи школы разберут ситуацию, поделятся техниками, которые помогут отстоять себя перед агрессором. Готовая инструкция будет изложена в 5-минутном видео.

Разбор ситуации, но уже без подробностей и личных данных, могут разместить на сайте школы - чтобы опытом и советами психологов по этой теме могла воспользоваться любая другая женщина.

Тем, кто заинтересован в долгосрочной работе над личными границами, предлагают пройти образовательные курсы по психологической, экономической, физической и информационной безопасности.

Сейчас в проекте задействованы 10 человек, из них 4 психолога. Вместе команда сделала уже три видеоразбора, чтобы показать, как это работает.

Проект прошел в финал конкурса социальных проектов Social Weekend и получил поддержку в Br7 тыс. от двух белорусских компаний.

"Средства будут направлены на то, чтобы снять серию видеороликов, автоматизировать техническую сторону школы (систему заказа и рассылки видео) и запустить продвижение в социальных сетях", - сказала Ольга Янчук.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует около шести лет. Всего в проекты инвестировано более Br650 тыс. Призовой фонд нынешнего сезона составил более Br90 тыс. За все время через конкурс прошло свыше 3 тыс. уникальных идей, которые превратились более чем в 300 историй успеха. Организатором выступает местный социальный фонд "Добра".-0-