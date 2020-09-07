7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы юных при БГУ открывают новый сезон. Они нацелены на углубленное изучение школьных предметов, знакомство с образовательной и научной базой факультетов БГУ, профориентацию абитуриентов и их подготовку к поступлению в вузы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Всего в БГУ действуют 17 предметных школ. Школа юного химика и школа юного историка ждут учеников 7-11 классов. А школы географов, краеведов и геологов, юных экономистов приглашают ребят 8-11 классов.

Слушателями школы юного биолога и школы юного философа "ПАЙДЕЙЯ" могут стать ученики 9-11 классов. На факультете международных отношений у старшеклассников есть возможность пройти обучение в школах будущего логиста-международника и таможенника. Также для учеников выпускных классов при факультете радиофизики и компьютерных технологий организована школа радиофизика. Профильная школа создана и при факультете журналистики.

На механико-математическом факультете ученики 5-11 классов смогут пройти школу юного математика, для 7-11 классов будет действовать академия веб-образования. Кроме того, в заочной школе юного математика участникам олимпиадного движения помогут подготовиться к состязаниям разного уровня.

"ЮНИ-Центр-XXI" при факультете прикладной математики и информатики для 5-11 классов организует школу юных математиков, информатиков, физиков, а также очную и очно-заочную школу по математике и информатике.Очно-заочная физико-математическая школа организована на физическом факультете для учеников выпускных классов. Учебный центр БГУ "Шаг в будущее" Центра информационных ресурсов и коммуникаций ждет ребят 9-11 классов для подготовки в школе IT.-0-