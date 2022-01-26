Шлычков: развитие Беларуси напрямую зависит от реализации интеллектуального потенциала

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития Беларуси напрямую зависят от реализации ее интеллектуального потенциала. Такое мнение высказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки и 100-летию белорусской академической науки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства отметил, что знания технологий обновляются стремительно, и кто в этой гонке проиграет, рискует потерять все, в том числе и страну. Поэтому перспективы развития Беларуси напрямую зависят от реализации ее интеллектуального потенциала, от эффективной инновационной деятельности. При этом мы понимаем, что кадровый потенциал, научно-технический задел в ряде областей экономики является нашим основным конкурентным преимуществом, об этом свидетельствует и рост позиции нашей страны в глобальном индексе инноваций", - подчеркнул председатель комитета.

Сергей Шлычков обратил внимание, что по ряду субиндексов Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в мире. В частности, по субиндексу "Человеческий капитал и исследования" Беларусь занимает 38-е место из 132 государств, по субиндексу "Знания и технологический выход" - 37-е место, по показателю "Подготовка специалистов в области науки и техники" - 11-е место. "Это очень серьезные показатели, которые говорят о том, что кадровый потенциал в нашей стране достаточно серьезный. Эти преимущества мы просто обязаны использовать максимально эффективно. Для этого в сфере подготовки научных кадров высшей квалификации в 2021 году был актуализирован перечень приоритетных специальностей в подготовке научных работников, необходимых прежде всего для развития высокотехнологичных производств. Также в 2021 году наблюдалась положительная динамика показателей инновационного развития нашей страны", - сообщил руководитель ГКНТ.-0-