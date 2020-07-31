Шпаковский: любая страна была бы крайне обеспокоена приездом во время выборов людей с боевым опытом

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая страна была бы крайне обеспокоена приездом во время выборов людей с опытом боевых действий. Такое мнение высказал в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"Любое государство, спецслужбы любой страны мира были бы крайне обеспокоены появлением в период главной электоральной кампании группы, в отношении которой есть совершенно точные данные, что большая часть принимала участие в боевых действиях на территории Украины, Сирии, других стран Ближнего Востока. Это люди обученные, у каждого есть соответствующая военно-учетная специальность и опыт боевых действий", - сказал Александр Шпаковский.

По его мнению, если при задержании этих людей не было найдено оружие, это еще не значит, что оно не могло быть спрятано в ином месте. "Другой вопрос: почему такой демонстративный характер действий? Они прибыли в гостиницу в Минске, выселились из нее, снова организованной группой оказались в санатории", - задался вопросом политолог.

Александр Шпаковский считает версию, что якобы задержанные перемещались на задание из России через Беларусь в другую страну мира, несостоятельной. "Люди подготовленные, они едут выполнять специфические задачи по приглашению либо бизнес-кругов, либо политико-формирующих кругов страны назначения. В этой ситуации летят организованной группой в полукамуфляжной форме через территорию третьего государства пассажирским гражданским бортом в период электоральной кампании, имея все шансы привлечь к себе и своей миссии внимание журналистов, открыто приобретая билеты", - отметил он.

В то же время директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук констатировал, что сейчас нельзя ответить на многие вопросы из-за недостатка информации. При этом, заметил он, уже известны конкретные факты. Например, названы военно-учетные специальности задержанных: снайпер, сапер-подрывник, IT-специалист. "Честно говоря, даже неважно, в момент электоральной кампании либо просто в любой другой момент, я не хочу, чтобы организованный, по сути, взвод (30 военных специалистов, имеющих боевой опыт) находился на территории моей страны", - подчеркнул директор издательского дома.

Много вопросов у него оказалось и к заявлениям российских официальных лиц, по словам которых, задержанные в Беларуси россияне следовали через Беларусь в другую страну, но, опоздав на самолет, решили задержаться здесь. "Мы понимаем, что это очень организованные, подготовленные люди. И по какой-то причине они опоздали на самолет. Вы представляете таких недисциплинированных, несобранных бойцов? Я - нет", - подытожил Дмитрий Жук.

Как сообщалось, 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. После случившегося Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.

Позже в Следственном комитете сообщили, что россияне были задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков. В Министерство иностранных дел поочередно были приглашены руководители дипмиссий России и Украины. "До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащих к так называемой частной военной компании Вагнера, - отметили во внешнеполитическом ведомстве. - С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия украинского гражданства у некоторых из них запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси".-0-