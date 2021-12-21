Шпаковский о нападении на наше посольство в Лондоне: это отвратительный эпизод

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Сейчас наши британские партнеры обязаны объяснить, почему белорусское посольство не находится под охраной, как так получилось, что беглые напали на дипломатов. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" высказал политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Это отвратительный эпизод. Я всегда стараюсь высказываться дипломатично, но в этот раз не буду. Пьяное (либо в состоянии наркотического опьянения) быдло с нецензурной бранью и угрозами в количестве 3 на 1 нападало на наших дипломатов. Консул был вынужден выслушивать поток мата и терпеть удары. Сейчас у человека диагностировано сотрясение мозга, перелом носа, повреждены зубы. Если бы он в ответ применил силу, представляете, как из этого бы раздули? Возможно, нападающие и ждали, что сейчас дипломаты кинутся в драку", - отметил эксперт.

Александр Шпаковский считает, что после случившегося Лондон оказался в весьма неудобном положении. "Мы выполняем свои международные обязательства. Дипломаты находятся под защитой Венской конвенции. Вне зависимости от того, как мы относимся к стране, наша милиция охраняет их дипломатические учреждения в Беларуси. Сейчас наши британские партнеры обязаны объяснить, почему белорусское посольство не находится под охраной, как так получилось, что беглые напали на дипломатов, почему в Лондоне, где диджитализация высочайшего уровня, не могут найти человека, который был без маски? Пускай теперь оправдываются на весь мир", - сказал он.

Аналитик подчеркнул, что случившееся стало еще одним поводом задуматься над тем, нужны ли нам такие соотечественники, заслуживают ли они белорусского паспорта. "На сегодняшний день у нас в Конституции нет такой нормы о лишении белорусского гражданства. Однако документ Конституции не статичен, мы готовим новую редакцию. Стоит задуматься над предложением ГУБОПиК о лишении гражданства бывших соотечественников, долгое время проживающих за рубежом и совершающих преступления против Беларуси. Нужно прекратить издевательство над белорусским народом", - заявил Александр Шпаковский.

Как ранее сообщалось, вечером 19 декабря в Лондоне было совершено нападение на посольство Беларуси. Сначала группа лиц испортила фасад здания загранучреждения, а затем атаковала прибывших на место белорусских дипломатов. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. После прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона.-0-