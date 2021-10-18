Шпаковский: Польша и Литва не являются конечной целью мигрантов, им нужна Германия и Франция

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конечной целью мигрантов является не Польша и не Литва. Таким мнением в эфире "Альфа Радио" поделился политолог Александр Шпаковский, комментируя заявление профсоюза полицейских Германии касательно необходимости введения временного контроля на границе между ФРГ и Польшей в связи с увеличением числа беженцев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Вариантов здесь несколько: либо мигранты останутся на территории Польши, либо попадут в Германию. Надо понимать, что их конечной целью является не Польша и не Литва. Это далеко не самые успешные с точки зрения материального положения и социальных гарантий европейские государства. Конечно, их мечтой является Германия, а дальше Франция, где, в принципе, используя коллизии местного законодательства, можно достаточно неплохо устроиться, если сравнивать с теми условиями, которые были у этих людей на родине", - обратил внимание эксперт.

По его словам, в большинстве случаев мигранты, которых задерживают немецкие правоохранительные органы, это езиды из Синджара. "Это регион Сирии, который был практически уничтожен боевиками группировки "Исламское государство" и где мужчин убивали, а женщин продавали в рабство, подвергали сексуальной эксплуатации. Цена в Сирии и Ливии за одного езида начиналась от $200. То есть за $200 можно было приобрести человека для различных нужд. Понятно, что эти люди будут бежать, продавая все возможное, - сказал Александр Шпаковский. - Они сдаются на территории Германии, надеясь на защиту. У них есть все основания получить статус беженца согласно нормам международного права, потому что в регионах постоянного проживания им угрожает смерть. Это объективно, потому что да, там подавили отчасти "Исламское государство", существует ряд других исламистских группировок. Езидов в силу особенностей их вероисповедания там за людей не считают. Это фактически повторение нацистской идеологии, только в роли жертв не цыгане и евреи, а езиды".

По данным политолога, до 80 процентов лиц, следующих через Беларусь в Европейский союз, в итоге достигают своей цели, обходя посты пограничной охраны Польши, Литвы и Латвии.

"Поэтому профсоюз немецких полицейских пытается прикрыть границу, ибо понимает, что граница Евросоюза на польском и литовском направлении отнюдь не на замке", - резюмировал аналитик.-0-