Шпаковский рассказал о политтехнологиях, применяемых на выборах оппонентами власти

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибербуллинг и другие политические технологии активно использовали оппоненты действующей государственной власти во время избирательной кампании. Об этом сообщил сегодня журналистам директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кампания была достаточно сложная. Сложность вызвана использованием конкурентами действующей власти политических технологий, с которыми Беларусь прежде не сталкивалась, - сказал Александр Шпаковский. - Безусловно, к этому надо было готовиться определенным силам, органам власти идеологической вертикали и СМИ. Но в силу обстоятельств мы были больше озабочены вопросами экономики, преодоления последствий коронавирусной инфекции. И на начальном этапе где-то в интернете упустили".

Прежде всего это выразилось в агрессивном поведении оппонентов в интернете - в форме кибербуллинга. Когда люди, которые открыто выражают прогосударственную позицию в социальных сетях и кругу своего общения, сталкивались с угрозами, давлением, оскорблением. "Это было направлено на то, чтобы зачистить информационное пространство, чтобы прогосударственной точки зрения не осталось в принципе", - сказал Александр Шпаковский.

Второй момент - работа в социальных сетях. Еще в 2017 году эксперт отмечал, что появляется сеть ресурсов политических блогеров, которая активно развивается. Это не любительский подход, а работа высокопрофессиональной команды с существенным финансированием. "Так социальные сети, Telegram-каналы стали основным источником распространения деструктивной информации", - отметил Александр Шпаковский.

Третьей новинкой кампании он назвал то, что изначально некоторые кандидаты применили тактику создания иллюзии большинства. "Своим сторонникам они бросили идею о том, что их абсолютное большинство. У Президента рейтинг крайне низкий. Выборы они уже выиграли. Остается только отстоять победу на улице", - пояснил он.

А потом действующей власти удалось взять ситуацию под контроль. "Главным полиси-мейкером и поставщиком информации стал Президент. Ряд его действий - проведение парада 9 Мая, недавнее Послание, интервью Гордону и другие выступления - все эти активности не остались незамеченными и позволили переломить ситуацию в пользу существующей власти", - заключил Александр Шпаковский.-0-

Конституционный строй устоит, но протестные акции будут - прогноз эксперта "Мой прогноз таков: конституционный строй Беларуси устоит. Президент победит в первом туре, но акции несогласных будут. Надеюсь, удастся избежать серьезных столкновений и удержать людей в рамках правового поля", - отметил директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский.