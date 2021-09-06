Шпаковский: с подписанием союзных программ формируется пространство равных возможностей в экономике

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С подписанием Беларусью и Россией союзных программ формируется пространство равных возможностей в экономике. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Отвечая на вопрос ведущей, почему между такими понятиями, как "интеграция" и "потеря суверенитета", многие ставят знак равенства, эксперт отметил, что СМИ зачастую не совсем корректно подают данную повестку.

"Если углубляться непосредственно в интеграционные темы (оценку тех или иных решений, экономическую, правовую составляющие), то широкой аудитории просто-напросто будет скучно. Это будет погружение в большое количество цифр, нормативных документов, разного рода юридической бюрократической казуистики. А людям что в основном нужно? Хайп. Поэтому уже более 20 лет ряд политологов, аналитиков, политических обозревателей бесконечно кормится публикациями на тему того, как Кремль вот-вот поглотит маленькую гордую Беларусь или, наоборот, как Александр Лукашенко разводит добрых, исключительно честных и справедливых московских руководителей на деньги, из-за чего дети на Дальнем Востоке недоедают, - сказал Александр Шпаковский. - Ни наша оппозиционная околополитическая публицистика, ни российская публикующаяся на разных желтых или стремящихся к желтизне ресурсах так называемая аналитика не имеют ровно никакого отношения к действительности и реальному интеграционному процессу".

Также политолог считает, что у людей формируется неверное восприятие интеграции, а на самом деле это очень сложный проект, который наша страна развивает с середины 1990-х годов.

"Что-либо сломать проще, чем построить. Разрушив существовавшие кооперационные связи, установив границы с распадом Советского Союза, сложно вернуть все в прежнее состояние. Хотя Беларусь еще даже до прихода Александра Лукашенко к власти пыталась выстраивать близкие отношения с Россией. Для нас это понятно в силу исторических, культурных причин, и это объяснятся не только духовной составляющей, но и совершенно конкретной материальной необходимостью, - продолжил Александр Шпаковский. - К тому же это не было просто решением какой-то верхушки. В 1995 году, я напомню, прошел референдум и более 80% граждан из числа избирателей, пришедших на участки, одобрили действия правительства Беларуси в направлении экономической интеграции с Россией. То есть с этого момента у Александра Лукашенко был мандат на создание Союзного государства".

Аналитик подчеркивает, что сейчас речь идет об экономической интеграции, ее углублении.

"А разговоры о потере суверенитета или других негативных последствиях для нашей страны в первую очередь связаны с тем, что Беларусь никогда не скрывала своих целей в интеграции. Мы хотим равных возможностей в экономике. То есть хотим доступа к рынку РФ наравне с российскими компаниями и равных, а не низких, как некоторые утверждают, цен. Чтобы мы могли покупать газ, нефть, иные ресурсы по внутрироссийским ценам. С подписанием дорожных карт такого рода пространство равных возможностей формируется. В свою очередь Россия тоже получает для себя определенные бонусы - экономические и политические", - заявил Александр Шпаковский.

По его словам, с точки зрения интересов России как сверхдержавы укрепление отношений с Беларусью соответствует долгосрочным целям политики Москвы. "Потому что Беларусь - это единственный союзник РФ к западу от государственных границ. Военный, политический и экономический союзник. По прошествии нескольких лет с начала переговоров по дорожным картам, которые затем были трансформированы в 28 союзных программ, никто не остался в дураках. Не вижу никаких угроз, а вижу плюсы для Беларуси, особенно с учетом того, что этот интерес сформировал белорусский народ еще в 1995 году", - подытожил аналитик.-0-