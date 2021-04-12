ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 12 апреля 2021
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:48 При стрельбе у парижской больницы погиб человек В мире
15:46 Шпаковский: цели польской политики относительно Беларуси не изменились, хотя методы стали изощреннее Общество
15:46 Определились победители республиканских соревнований по легкоатлетическим метаниям Спорт
15:43 Горячие линии по качеству услуг "Белтелекома" КГК проведет 13-16 апреля Общество
15:37 Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в Минске Регионы
15:33 Ради хайпа школьник из Витебска осквернил памятник героям войны Происшествия
15:33 Швед представил коллективу нового прокурора Витебской области Регионы
15:30 Первая плантация грецкого ореха появилась в Кировском районе Регионы
15:28 Кухарев потребовал активнее работать с инвестплощадками Минска Регионы
15:18 Бюст Гагарина установили в "космическом" агрогородке Беларуси Регионы
15:12 Кормовые добавки на рекордную сумму более Br7 млн продали на биржевых торгах Экономика
15:06 ЕЭК обновила перечни стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС Экономика
15:06 Сотрудники ГАИ пресекли почти 150 нарушений за два дня акции "Трезвый водитель" Общество
15:05 Серые журавли и дикие утки снова погибли в Херсонской области В мире
15:04 Авиация МЧС проводит мониторинг пожаров в экосистемах Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600 Общество
14:55 Плановые отключения горячей воды в Гродно начнутся с 19 мая Регионы
14:52 При тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге погиб пожарный В мире
14:47 В Мозыре хулиган разрисовал три авто - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:41 Более Br89,3 тыс. на открытие своего дела безработным Витебской области выделено за I квартал Регионы
14:35 Два года ограничения свободы получил могилевчанин за оскорбление сотрудников милиции Происшествия
14:28 Россия создаст новые детальные карты Луны для передвижения на ней космонавтов Технологии
14:26 В Бразилии построят новую статую Христа выше предыдущей В мире
14:17 Бухгалтер из Лиды похищала деньги со счетов предприятий Происшествия
13:55 Следователи устанавливают пострадавших от действий мошенницы из Столинского района Происшествия
13:46 В Санкт-Петербурге загорелось здание Невской мануфактуры В мире
13:38 Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест - Равков Политика
13:28 Союзные парламентарии подведут итоги проекта по реставрации Брестской крепости Общество
13:15 Доллар на торгах 12 апреля подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:13 Арман-Маршалл Силла выиграл золото ЧЕ по таэквондо в Болгарии Спорт
Все новости
Все новости
Общество
12 апреля 2021, 15:46

Шпаковский: цели польской политики относительно Беларуси не изменились, хотя методы стали изощреннее

Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегические цели польской политики в отношении нашей страны не изменились, хотя методы стали более изощренными. Об этом в своем Telegram-канале пишет директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.

В контексте прошедшего Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей он отметил, что эта тематика в Беларуси связана не только с нацистскими лагерями смерти и сталинскими репрессиями, но также преступлениями польской оккупационной власти против населения Западной Беларуси в 1921-1939 годах.

"В 1934 году для интернирования противников режима Пилсудского в городе Береза-Картузская Полесского воеводства (нынешний город Береза Брестской области) был создан концентрационный лагерь, через застенки которого прошли более 10 тыс. белорусов, украинцев, поляков, евреев и представителей других национальностей. По воспоминаниям узников вся организация лагеря была подчинена одной цели: в кратчайшие сроки сломить человека физически и психологически, раздавить его индивидуальность, превратить в бессловесное быдло, даже не помышляющее о своих политических и национальных правах, а тем более о какой-либо борьбе, - подчеркнул аналитик. - Очевидно, что организация этого концлагеря не была случайным явлением в политике межвоенной Польши, хотя современные польские историки отрицают как сам факт оккупации, так и авторитарный характер Второй Речи Посполитой, которая на самом деле была достаточно неприглядным государством с явными элементами фашизма".

"Между тем отношение Варшавы к населению оккупированных территорий Беларуси и Украины в полной мере выразил в июне 1939 года белостокский воевода Осташевский: "Мы желаем и требуем, чтобы это меньшинство думало по-польски. Ничего взамен не давать и ничего не делать в другом направлении. Рано или поздно белорусское население будет полонизировано". По моему мнению, стратегические цели польской политики в отношении нашей страны не изменились, хотя методы стали более изощренными", - считает Александр Шпаковский.

Также он напомнил, что современная Беларусь практически не поднимала вопрос польской оккупации, в том числе преступлений захватчиков против нашего народа. "Параллельно различные институции соседней страны через местную обслугу из числа историков и публицистов продвигали в нашем обществе собственный исторический нарратив, фальшивые установки, выгодные современной Варшаве. В 1966 году в БССР был издан сборник воспоминаний бывших узников Березы-Картузской "Они не стали на колени". Было бы правильно не только переиздать, но и экранизировать эти истории в современной Беларуси", - резюмировал политолог.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь мнения Польша
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Горячие линии по качеству услуг "Белтелекома" КГК проведет 13-16 апреля
Фото из архива Сотрудники ГАИ пресекли почти 150 нарушений за два дня акции "Трезвый водитель"
Фото МЧС Авиация МЧС проводит мониторинг пожаров в экосистемах
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600
Фото из архива Союзные парламентарии подведут итоги проекта по реставрации Брестской крепости
Фото из архива Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 13 апреля
Главное
Фото из архива Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан
Белорусские аграрии провели сев ранних яровых более чем на половине площадей
12 апреля – Всемирный День авиации и космонавтики. Архивные фотографии БЕЛТА
Зачем копить, если можно купить! Квартиры в Minsk World – со скидкой до 100 евро за квадратный метр!
Топ-новости
"Мы смотрели на Гагарина, как на Бога!" - воспоминания о встрече с первым космонавтом
Арман-Маршалл Силла выиграл золото ЧЕ по таэквондо в Болгарии
Щекин: политическая обстановка вокруг Беларуси и в целом Союзного государства будет обостряться
За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600
Шпаковский: цели польской политики относительно Беларуси не изменились, хотя методы стали изощреннее
Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в Минске
Около 10 тыс. призывников будут направлены в ряды белорусской армии этой весной
Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест - Равков
Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 13 апреля
Новые нормы для определения класса сложности объектов строительства приняты в Беларуси
Испытания энергосистемы Беларуси с отключением линий электропередачи с Литвой прошли успешно - "Белэнерго"
Имена более 31 тыс. погибших в военные годы установили в Гомельской области за 11 лет
Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном - Каранкевич
В Минске будут судить мужчину, обучавшего в Telegram противодействию милиции
Минздрав: в ремонте находится 3,8% высокотехнологичного оборудования
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.