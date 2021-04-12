Шпаковский: цели польской политики относительно Беларуси не изменились, хотя методы стали изощреннее

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегические цели польской политики в отношении нашей страны не изменились, хотя методы стали более изощренными. Об этом в своем Telegram-канале пишет директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.

В контексте прошедшего Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей он отметил, что эта тематика в Беларуси связана не только с нацистскими лагерями смерти и сталинскими репрессиями, но также преступлениями польской оккупационной власти против населения Западной Беларуси в 1921-1939 годах.

"В 1934 году для интернирования противников режима Пилсудского в городе Береза-Картузская Полесского воеводства (нынешний город Береза Брестской области) был создан концентрационный лагерь, через застенки которого прошли более 10 тыс. белорусов, украинцев, поляков, евреев и представителей других национальностей. По воспоминаниям узников вся организация лагеря была подчинена одной цели: в кратчайшие сроки сломить человека физически и психологически, раздавить его индивидуальность, превратить в бессловесное быдло, даже не помышляющее о своих политических и национальных правах, а тем более о какой-либо борьбе, - подчеркнул аналитик. - Очевидно, что организация этого концлагеря не была случайным явлением в политике межвоенной Польши, хотя современные польские историки отрицают как сам факт оккупации, так и авторитарный характер Второй Речи Посполитой, которая на самом деле была достаточно неприглядным государством с явными элементами фашизма".

"Между тем отношение Варшавы к населению оккупированных территорий Беларуси и Украины в полной мере выразил в июне 1939 года белостокский воевода Осташевский: "Мы желаем и требуем, чтобы это меньшинство думало по-польски. Ничего взамен не давать и ничего не делать в другом направлении. Рано или поздно белорусское население будет полонизировано". По моему мнению, стратегические цели польской политики в отношении нашей страны не изменились, хотя методы стали более изощренными", - считает Александр Шпаковский.

Также он напомнил, что современная Беларусь практически не поднимала вопрос польской оккупации, в том числе преступлений захватчиков против нашего народа. "Параллельно различные институции соседней страны через местную обслугу из числа историков и публицистов продвигали в нашем обществе собственный исторический нарратив, фальшивые установки, выгодные современной Варшаве. В 1966 году в БССР был издан сборник воспоминаний бывших узников Березы-Картузской "Они не стали на колени". Было бы правильно не только переиздать, но и экранизировать эти истории в современной Беларуси", - резюмировал политолог.-0-