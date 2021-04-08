Штраф за просроченный паспорт в Республике Беларусь

Штраф за просроченный паспорт

Основным документом, подтверждающим личность гражданина Республики Беларусь, является паспорт. Очень важно вовремя получить этот документ, а также знать, когда его необходимо заменить и какие последствия влечет использование недействительного паспорта.

Паспорт– это документ, удостоверяющий личность, принадлежность к гражданству. Паспорт единого образца гражданина Республики Беларусь можно использовать как внутри страны, так и для выезда за границу (в отличие от некоторых других государств, где для выезда в другую страну используется два вида документа: внутренний и заграничный паспорт).

В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривает наказание за пользование недействительным паспортом.

Пункт 3 статьи 23.53 "Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность" гласит, что проживание без документов, удостоверяющих личность, или по недействительным документам, удостоверяющим личность, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.

В каких случаях паспорт считается недействительным

1.По закону Республики Беларусь паспорт считается недействительным, если в нем нельзя распознать имеющиеся данные либо нельзя идентифицировать средства защиты бланка документа (микротексты, водные знаки, графические ловушки и др.).





Важно знать

· На первый взгляд не всегда можно определить, были ли нарушены средства защиты паспорта. Чаще всего это можно сделать только с помощью специального оборудования.

· Статья 23.54 "Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность, или принятие его в залог" Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях говорит о том, что принятие документа удостоверяющего личность в качестве залога влечет за собой наложение штрафа в размере от двух до шести базовых величин. Причем, если паспорт, находящийся в залоге будет поврежден или испорчен, ответственность за это будет нести хозяин документа.

Возможные нарушения целостности паспорта, из-за которых документ будет считаться недействительным: надрывы/надрезы страниц; склеенные или намокшие страницы; рисунки, надписи или другие отметки на страницах; пятна любого происхождения (краска, еда, грязь, чернила и т.п.) на страницах; смятые страницы; протертые страницы или отдельные места на них; паспорт с оторванными и утерянными либо склеенными страницами.

2. Паспорт считается недействительным, если истек его срок действия.

По закону Республики Беларусь каждый гражданин страны при достижении возраста 14 лет обязан получить паспорт. Для этого нужно собрать и подать все необходимые для оформления паспорта документы в отдел по гражданству и миграции по месту регистрации. Если этого не сделать в течение месяца после четырнадцатилетия, человека могут привлечь к административному наказанию за несвоевременное оформление удостоверения личности.

Паспорт белорусам в возрасте от 14 до 64 лет выдается сроком на 10 лет, паспорт детям до 14 лет выдается сроком на 5 лет. Стоит отметить, что детям младше 14 лет оформление паспорта необязательно (это делается по желанию родителей с целью выезда ребенка за границу). Документ, удостоверяющий личность ребенка, выдается сроком на 5 лет, но дети растут и внешне меняются очень быстро. Если родители видят, что фотография в паспорте ребенка значительно отличается от его реального внешнего вида, рекомендуется заменить документ не дожидаясь окончания его срока действия.

3. Паспорт считается недействительным, если в нем отсутствуют необходимые данные:

· фото владельца, соответствующее возрасту

· фамилия, имя, отчество (последнее указывается только при его наличии)

· пол гражданина/гражданки

· дата и место рождения гражданина/гражданки

· серия, номер паспорта

· дата выдачи и срок действия паспорта

· подпись владельца паспорта, подпись должностного лица госоргана, который его выдал

Паспорт должен иметь каждый гражданин Республики Беларусь с 14 лет.

Детям до 14 лет паспорт тоже может быть выдан по заявлению одного из родителей (законных представителей). В таком случае он будет действителен без подписи ребенка.

Что нужно для оформления или замены паспорта?

Для того, чтобы заменить паспорт, гражданину необходимо подготовить следующие документы:





· заявление

· паспорт, который необходимо заменить

· четыре цветные фотографии на одном листе (40x50)

· свидетельство о рождении

· свидетельство о рождении ребенка (если у заявителя имеются дети возрастом до 18 лет)

· свидетельство о заключении брака (если заявитель состоит в браке)

· свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении брака (в случае расторжения брака заявителем;

· свидетельство о смерти либо копия решения суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим (ей) (в случае смерти супруга (супруги) заявителя)

· документ, подтверждающий внесение платы за паспорт

Для того, чтобы оформить паспорт ребенку, достигшему возраста 14 лет, необходимо подготовить следующие документы:





· заявление

· свидетельство о рождении

· четыре цветные фотографии на одном листе (40x50)

· документ, подтверждающий внесение платы за паспорт

Сроки изготовления документа, удостоверяющего личность

По закону паспорт можно заменить (или получить впервые) не позднее одного месяца со дня подачи всех необходимых документов для этой процедуры, которая происходит в подразделении по гражданству и миграции органов внутренних дел, а также в организациях, уполномоченных на ведение паспортной работы.

Госпошлина за изготовление или замену паспорта составляет 1 базовую величину. Гражданин может ускорить процесс выдачи нового документа. За ускоренное изготовление паспорта сроком до 15 дней необходимо доплатить еще 1 базовую величину; за ускоренное изготовление паспорта сроком до 7 дней необходимо доплатить 2 базовые величины. Детям в возрасте до 14 лет паспорт оформляется бесплатно.