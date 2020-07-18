Шугля предлагает белорусам перед выборами вспомнить Конфуция и пойти путем разума и размышлений

18 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Тюменской областной общественной организации "Союз - интеграция братских народов" (Россия) Владимир Шугля полагает, что гражданам Беларуси перед президентскими выборами будет не лишним вспомнить древнекитайского философа и мыслителя Конфуция и пойти путем разума и размышлений. Такое мнение этот российский общественный деятель высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"Предстоящие 9 августа выборы без преувеличения судьбоносный момент для Беларуси, белорусы будут выбирать себе будущее, - отметил Владимир Шугля. - И к этому нужно подойти не только сердцем, но и умом. Это здорово, когда человек может выбирать сердцем, но в то же время рядом должен быть разум. В связи с этим я вспомнил одно изречение Конфуция: к знаниям, к мудрости можно идти тремя путями. Путь первый, самый легкий, - это путь подражания. Второй путь, самый трудный, - путь проб и ошибок. И третий путь, самый благородный, - путь разума и размышлений. Если отталкиваться от этой формулировки Конфуция, хочется сказать: дорогие мои белорусы, выбирайте третий путь - путь разума и размышлений".

В числе того, над чем стоит поразмышлять перед выборами, российский общественный деятель назвал преимущества, которые Беларусь создала за последние 25 лет. "Беларусь получила самое главное - свободу, независимость, и их нужно сохранить, - подчеркнул он. - И есть надежда, предпосылки к тому, что ситуация в стране завтра будет лучше. Но нужно задуматься о том, на чем основана эта надежда, нужно проанализировать всю историю независимой Беларуси".

Владимир Шугля констатировал, что в Беларуси сохранили промышленное и сельскохозяйственное производство, привнеся много нового. "И этот постепенный переход на рельсы свободного рынка, который взяли на вооружение в Беларуси, я считаю в большей степени правильным, чем в России, - заметил он. - В Беларуси нет богатых залежей полезных ископаемых, успеха можно добиться только своим умом и трудолюбием. Посмотрите, какая Беларусь сегодня: эти чистота, порядок в городах и деревнях неразрывно связаны с тем, что в стране сохранено производство. Кроме того, сохранилась государственная идеология, воспитание молодежи, что очень важно для будущего страны. Все это вместе и создало современную Беларусь".

"Самое главное - чтобы не было никакой драки, потому что драка никогда ни к чему хорошему не приводит. Надо, чтобы этот благородный путь - путь разума и размышлений - победил и позволил Беларуси двигаться дальше", - резюмировал Владимир Шугля.-0-