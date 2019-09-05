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05 сентября 2019, 15:27

Шульган о роуминге в странах "Восточного партнерства": готовы дать комфортные тарифы

Константин Шульган. Фото из архива
Константин Шульган. Фото из архива

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и другие страны инициативы "Восточное партнерство" готовы и делают все для того, чтобы обеспечить абонентов комфортными тарифами. Об этом сегодня журналистам заявил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган перед презентацией нового регионального проекта ЕС "EU4Digital: поддержка цифровой экономики и общества в "Восточном партнерстве", передает корреспондент БЕЛТА.

Через проект EU4Digital Европейский союз поддерживает в регионе "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) деятельность по снижению тарифов на роуминг. "Беларусь, как и другие страны "Восточного партнерства", готова и делает все для того, чтобы дать комфортные тарифы абонентам, понимание ценообразования услуг роуминга как внутри страны, так и за рубежом", - сказал Константин Шульган.

По его словам, Беларусь уже проработала эту тему в двустороннем порядке с некоторыми странами "Восточного партнерства". Министр также напомнил, что на завершающей стадии находится аналогичный вопрос с Россией. "Подходы к решению этой проблемы идентичны для любой страны. Системы связи строятся по одинаковому принципу, особенности стран будут учитываться в дорожной карте по решению этого вопроса", - пояснил Константин Шульган.

Проект EU4Digital нацелен также на развитие высокоскоростной широкополосной связи, гармонизации цифрового регулирования в различных областях: логистике, здравоохранении, кибербезопасности. Константин Шульган отметил, что у Беларуси есть наработки во всех этих сферах и она готова предложить их остальным странам инициативы. В ближайшее время состоится рабочая встреча с представителями ЕС, где эти предложения будут конкретизированы.

Поверенный в делах представительства ЕС в Беларуси Беренд де Гроот в свою очередь проинформировал, что объем финансирования проекта - около 10 млн евро. На двусторонние программы, которые реализуются в том числе Беларусью, планируется направить около 30 млн евро. Если возникнет необходимость в привлечении более масштабного финансирования, то это станет предметом переговоров с международными фининститутами. Например, уже сейчас со Всемирным банком обсуждаются возможности инвестиций в улучшение инфраструктуры, необходимой для развития высокоскоростной широкополосной связи.

Сегодня в Минске состоялась конференция, на которой EU4Digital был презентован заинтересованным ведомствам и организациям. Специалисты обсудили перспективы участия Беларуси в реализации проекта. Он направлен на распространение преимуществ единого цифрового рынка ЕС в странах "Восточного партнерства", консолидирует поддержку Евросоюза, направленную на развитие цифровой экономики и общества.

Беренд де Гроот подчеркнул ведущую роль Беларуси в продвижении в "Восточном партнерстве" сотрудничества в сфере IT.-0-

Теги
конференция Министерство связи и информатизации связь тарифы
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