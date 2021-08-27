Константин Шульган. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Константин Шульган проведет 28 августа прямую телефонную линию. Об этом БЕЛТА сообщили в Минсвязи.
Задать свои вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 287-87-06.
В ведомстве отметили, что параллельно 28 августа в "Белтелекоме", "Белпочте" и у операторов сотовой связи также организованы прямые телефонные линии с руководством.
На вопросы граждан ответят заместитель генерального директора по техническим вопросам РУП "Белпочта" Сергей Потапенко по телефону +375 (17) 293-55-48, заместитель гендиректора по техническим вопросам РУП "Белтелеком" Андрей Жаркевич по телефону +375 (17) 217-10-77, руководитель коммерческого департамента СООО "Мобильные ТелеСистемы" Николай Булаш по телефону +375 (33) 905-00-23.-0-
Задать свои вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 287-87-06.
В ведомстве отметили, что параллельно 28 августа в "Белтелекоме", "Белпочте" и у операторов сотовой связи также организованы прямые телефонные линии с руководством.
На вопросы граждан ответят заместитель генерального директора по техническим вопросам РУП "Белпочта" Сергей Потапенко по телефону +375 (17) 293-55-48, заместитель гендиректора по техническим вопросам РУП "Белтелеком" Андрей Жаркевич по телефону +375 (17) 217-10-77, руководитель коммерческого департамента СООО "Мобильные ТелеСистемы" Николай Булаш по телефону +375 (33) 905-00-23.-0-