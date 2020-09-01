Шумилин: государство делает все для самореализации творческой и научной молодежи

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на государственном уровне созданы благоприятные условия для развития и самореализации творческой и научной молодежи. Об этом заявил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на торжественном мероприятии, приуроченном к Дню знаний и празднованию 100-летнего юбилея Белорусского национального технического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, вовлечение молодежи в инженерно-техническое творчество, изобретательскую и рационализаторскую деятельность, развитие молодежного инновационного предпринимательства - первостепенные задачи государства. "У нас много талантливых и одаренных студентов, которые думают о будущем нашей страны, предлагают принципиально новые решения и научно-технические разработки во благо Беларуси. Поддержка молодежи является нашим приоритетом", - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что ежегодно при поддержке ГКНТ проводится республиканский молодежный инновационный конкурс "100 идей для Беларуси", республиканский конкурс инновационных проектов, где есть номинация для молодежи. Авторы перспективных разработок получают возможность коммерциализировать свои идеи.

Развитию научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской молодежной среды способствует также создание технопарков при учреждениях высшего образования. Как отметил Александр Шумилин, концепция "Университет 3.0", как и концепция "предпринимательского университета", популярна за рубежом и во многом формирует тренды в развитии мировой высшей школы в последние десятилетия. Свое развитие эта модель получила и в Беларуси - экспериментальный проект реализуется на базе БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ и других вузов. "Университеты являются источниками формирования знаний, а также связующим звеном между наиболее высокотехнологичными и быстро развивающимися новыми секторами экономики и молодыми специалистами, которые хотят создать инновационный продукт и коммерциализировать его", - подчеркнул председатель ГКНТ.

Александр Шумилин также рассказал о плодотворном и эффективном сотрудничестве комитета и БНТУ. В качестве примера он привел ведущий университетский технопарк страны "Политехник", постоянно совершенствующий материально-техническую базу и условия для инновационных производств.

Кроме того, БНТУ является соисполнителем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по государственной научно-технической программе "Строительные конструкции, материалы и технологии". Вуз участвует в разработке конструктивно-технологической системы жилых зданий индустриального домостроения. Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" активно участвует в научно-технических программах, а также в госпрограмме инновационного развития Беларуси.-0-