Швед: правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в стране

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в стране. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный прокурор Андрей Швед перед республиканским координационным совещанием по борьбе с преступностью и коррупцией, которое проходит в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

На повестке обсуждения руководителей государственных органов - проблемные вопросы противодействия рецидивной преступности и принятие мер, направленных на их решение; эффективность реализации поручений, данных главой государства, по вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений.

"На республиканском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией будет рассмотрена эффективность работы правоохранительных органов в части выполнения поручений главы государства об обеспечении в первую очередь принципа неотвратимости наказания за преступления экстремистской направленности, а также повышении эффективности противодействия рецидивной преступности. Мы отмечаем объективно: общественная безопасность на улицах обеспечена, правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в стране. Любые проявления экстремизма и терроризма будут пресекаться, виновные будут наказаны", - сказал Андрей Швед.

Вместе с тем, по его словам, необходимо совершенствовать эффективность этой работы. "Сегодня мы видим резервы, фиксируем, что в последнее время стала больше проявляться активность правоохранителей по выявлению преступлений, совершенных ранее. Все чаще привлекаются люди, думавшие, что они никогда не предстанут перед судом. Эта тенденция должна быть только усилена. Основная задача - обеспечить привлечение к ответственности каждого, кто посягнул на общественный строй и безопасность нашего государства", - добавил генпрокурор.

Говоря о рецидивной преступности, Андрей Швед напомнил о поручении Президента держать этот вопрос на постоянном контроле. "Эта тема ежегодно рассматривается на республиканском координационном совещании. Уровень рецидивной преступности немного снизился. Однако нас очень сильно беспокоит, что четверть таких тяжких преступлений, как убийства, нанесение телесных повреждений, изнасилования, совершены людьми, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Особую озабоченность вызывает тот факт, что, несмотря на большое количество забронированных рабочих мест, фиксируется низкая эффективность по трудоустройству этой категории наших граждан. Более 70% из них (тех, кто совершил повторное преступление) нигде не работают и не заняты. Стоит задача в том числе найти резервы, скоординировать работу всех государственных органов, чтобы люди, отбывшие наказание, были немедленно увлечены общественно полезным делом", - обратил внимание Андрей Швед.

Как констатировали в Генпрокуратуре, в результате реализации комплекса мер субъектами профилактики правонарушений количество зарегистрированных в республике за 9 месяцев этого года преступлений, совершенных людьми, имеющими непогашенную и неснятую судимость, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года незначительно уменьшилось (с 15 728 до 14 933), в то время как удельный вес остался на том же уровне - 41,6%. В ходе проверок прокуроры выявили недостатки по линии противодействия рецидивной преступности.

В ведомстве добавили: трудоустройству людей, освободившихся из мест лишения свободы, не уделялось должное внимание, работа госорганов в этом направлении не всегда была эффективна. В то же время приняты меры по устранению отмеченных главой государства недостатков. Улучшилось взаимодействие правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовного дела, уменьшилось количество случаев предъявления гособвинителями нового обвинения и заявления ими ходатайств о приостановлении судебного разбирательства для сбора дополнительных доказательств. Кроме того, сократилось число поступающих в органы прокуратуры жалоб на нарушения при проведении оперативно-разыскных мероприятий и в ходе уголовного процесса. Деятельность органов уголовного преследования на стадии досудебного производства по-прежнему находится под пристальным вниманием прокуроров.-0-

Фото Андрея Покумейко