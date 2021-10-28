Швед: темпы роста киберпреступности несколько снизились

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы роста киберпреступности несколько снизились, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед после рабочей встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы обмениваемся (информацией. - Прим. БЕЛТА) по всем направлениям, по всем вопросам, связанным с борьбой с преступностью, в том числе киберпреступностью. Эта тема рассматривалась на совместной коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России отдельным вопросом, потому что, действительно, угроза общая", - сказал Андрей Швед.
По его словам, "темпы роста благодаря принятым мерам правоохранительных органов Беларуси и России несколько снизились".-0-