Швед: в Беларуси активно восстанавливается карта сожженных деревень

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси активно восстанавливается карта сожженных деревень. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас активно восстанавливаем карту сожженных деревень Беларуси. В том числе населенных пунктов, сведения о которых были утрачены. Такая работа продолжается. К сожалению, скорбный список таких населенных пунктов постоянно увеличивается", - сказал Андрей Швед.

По его словам, из небытия восстанавливаются имена тех, кого убивали. "Сейчас при вскрытии массовых захоронений мы получаем такие сведения, пусть пока единичные, - отметил генпрокурор. - Например, в Копище мы установили сведения о красноармейце, выходце из настоящего Узбекистана, а тогда это был Казахстан. Мы установили полные его данные благодаря экспертным исследованиям. Соответствующие материалы направлены в Узбекистан для того, чтобы останки этого героя были переданы и захоронены на родине. Такая же работа продолжается и по всем местам массового уничтожения мирных граждан и красноармейцев".-0-