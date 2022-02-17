Швед: важно обеспечить свободное волеизъявление народа на референдуме и защитить суверенитет

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокурор Андрей Швед на заседании коллегии надзорного ведомства потребовал принять исчерпывающие меры и обеспечить законность при подготовке и проведении республиканского референдума, оперативно реагировать на связанные с ним происшествия. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Андрей Швед отметил, что военно-политическое давление на страну не прекращается. Он напомнил о задаче, поставленной главой государства, - обеспечить стабильную обстановку в период подготовки и проведения референдума. "Мы должны обеспечить свободное волеизъявление белорусского народа и защитить наш суверенитет", - Андрей Швед.

Относительно борьбы с экстремизмом руководитель ведомства подчеркнул: органы прокуратуры в 2021 году приняли меры для стабилизации общественно-политической ситуации. Задача прокуроров - обеспечить неотвратимую ответственность участников и организаторов экстремистской деятельности. Генпрокурор проинформировал о тенденции смещения экстремистской активности в интернет-пространство.

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры подведены итоги работы ведомства в 2021 году, поставлены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2022 год.

В мероприятии приняли участие заместители генерального прокурора, прокуроры областей и Минска, начальники структурных подразделений Генеральной прокуратуры, другие работники. Среди приглашенных - заместитель председателя Верховного суда Сергей Кондратьев, заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов.-0-