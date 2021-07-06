Швея, медсестра, каменщик, продавец - Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общереспубликанском банке вакансий заявлено более 85,7 тыс. вакансий, из них более 60% - по рабочим профессиям. Минтруда и соцзащиты рассказало, каких предложений на полный рабочий день больше всего в каждой конкретной сфере деятельности, сообщает БЕЛТА.

Больше всего вакансий на полный рабочий день заявлено организациями промышленности (17,8 тыс.), сельского, лесного и рыбного хозяйства (12,6 тыс.), строительства (10,7 тыс.), здравоохранения и социальных услуг (9,5 тыс.), оптовой и розничной торговли (8,6 тыс.).

Если конкретно, то в промышленности особенно требуются швеи (1,3 тыс. вакансий), слесари-ремонтники (644 вакансии), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (561 вакансия), водители автомобиля (474 вакансии), подсобные рабочие (397 вакансий).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве организации нуждаются в трактористах-машинистах сельхозпроизводства (1,7 тыс. вакансий), операторах машинного доения (1 тыс. вакансий), водителях автомобиля (857 вакансий), животноводах (789 вакансий) и ветврачах (475 вакансий).

В строительстве наиболее востребованы каменщики (860 вакансий), штукатуры (850 вакансий), маляры (510 вакансий), облицовщики-плиточники (462 вакансии), монтажники строительных конструкций (400 вакансий).

Медики неизменно в топе востребованных профессионалов: в банке 2,6 тыс. вакансий медицинской сестры и 2,4 тыс. врача-специалиста. Нужны и санитары (1,1 тыс. вакансий), фельдшеры-лаборанты (374 вакансии), помощники врача по амбулаторно-поликлинической помощи (269 вакансий).

Наконец, в торговле большой выбор предложений для продавцов (1,7 тыс. вакансий), контролеров-кассиров (1,3 тыс. вакансий). Для грузчиков есть 683 вакансии в этой сфере, поваров - 387, уборщиков помещений - 283 вакансии.-0-