29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария и Беларусь договорились о привлечении туристов на ЧМ по хоккею в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму (НАТ) по итогам встречи директора Департамента по туризму Минспорта Андрея Молчана и директора по развивающимся рынкам и специальным проектам офиса по туризму Switzerland Tourism Федерико Соммаруга.

"Стороны обсудили развитие туризма двух стран, договорились оказывать содействие белорусским и швейцарским туроператорам в привлечении туристов на чемпионаты мира по хоккею 2020 года в Швейцарии и 2021 года в Беларуси и Латвии", - сообщили в НАТ.

На встрече также был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта и туризма Беларуси и Switzerland Tourism.

Фото НАТ

ЧМ-2020 по хоккею пройдет в Цюрихе и Лозанне - Швейцария примет соревнования в 11-й раз. Во время ЧМ-2021 игры пройдут в Минске и Риге.-0-