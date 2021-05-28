Сикорский принял участие в заседании Совета ИКАО

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по авиации Артем Сикорский 27 мая принял участие в заседании Совета ИКАО по вопросу посадки воздушного судна авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в департаменте.

В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие 36 государств - членов Совета ИКАО, также были приглашены в качестве заинтересованных сторон представители Литвы, Польши и Ирландии.

"От Беларуси с докладом выступил директор Департамента по авиации Артем Сикорский, в котором предложил провести расследование для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией и воздержаться от выводов до окончания этого расследования. По итогам заседания все страны - члены Совета ИКАО согласились с необходимостью проведения такого расследования для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией", - рассказали в департаменте.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.

Белорусскими властями на различных уровнях было заявлено о готовности предоставить все интересующие материалы международным экспертам по инциденту с самолетом, максимально открыто исследовать все обстоятельства.-0-